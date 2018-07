mšv, Novinky

Zarnecki se narodil s takzvanou fibroplazií, což je závažné oční onemocnění. Na jedno oko byl 38letý muž slepý úplně, na druhé viděl z 50 procent. Jelikož mu nedávno lékaři oznámili, že je jen otázkou času, než o zrak přijde úplně, rozhodl se nečekat a vyrazit ještě naposledy pohlédnout na moře. Jelikož ale neměl finance na letenku, protože kvůli své vadě nemohl celý život pracovat, vyrazil na kole.

Ma 38 lat i minus 28 dioptrii. Marcin Żarnecki niebawem całkiem straci wzrok. Marzył o jednym: zobaczyć morze. Wsiadł na rower i w 2 tygodnie przejechał 700 kilometrów. Dotarł do Chorwacji. I właśnie wrócił do #Krakow a niebawem do rodzinnego Nowego Targu pic.twitter.com/m5pTADlZOt — Ewa Sas (@SasEwa) 23. července 2018

Zprávy o jeho cestě se díky médiím rychle rozkřikly, a když dojel do Záhřebu, jedna z místních obyvatelek Anamarija Tomaškovičová ho vyhledala a rozhodla se mu společně s manželem nabídnout přístřeší. Jeho příběh poté zveřejnila na Facebooku. „Marcin je skvělý člověk, pořád se směje a je tak pozitivní,“ uvedla Tomaškovičová pro The First News. „Lidmi jeho příběh pohnul a každý, kdo se s ním setkal to velmi prožíval.”

Marcin Żarnecki niedługo straci wzrok. Postanowił spełnić swoje marzenie i zobaczyć morze, więc… wybrał się rowerem do Chorwacji. Na trasie spotkał prawdziwe anioły 😍😍😍. https://t.co/y6LmtynJd4 — FOR HER Polska (@ForHer_Pl) 16. července 2018

Krátce poté byla spuštěna i sbírka, která si dala za cíl vybrat dostatek financí, aby mohl Zarmecki žít na pobřeží Jadranu, ale také na letenku zpět do vlasti. „Je naší novou hvězdou,“ komentovala Tomaškovičová fakt, že Polákův příběh zaujal i chorvatská média. „Teď je někde na lodi mířící do národního parku Kornati,“ dodala žena.

Přes svůj handicap vystudoval Zarnecki hudební školu, kde se učil hrát na gajdy a byl členem i dvou souborů. Přesto ho prý nikdo nikdy nebral zcela vážně, což mu znemožňovalo najít si práci.