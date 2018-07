tcs, Novinky

Středeční odpoledne na malé ulici před luxusním obchodem Selfridges patřilo jednomu muži. Před zraky fascinovaných diváků se ve svém futuristickém obleku s šesti miniaturními tryskovými motory Richard Browning vznášel několik metrů nad zemí.

Oblek váží zhruba 27 kilogramů, jeho tryskové motory fungují na naftu nebo letecké palivo. Čtyři z nich jsou umístěny na rukou, dva pak v oblasti boků. Oblek dokáže vyvinout maximální rychlost 51 kilometrů v hodině a výškový limit má 3658 metrů.

Létat v téhle výšce by rozhodně nebylo bezpečné, ale s oblekem se do ní stejně neodstanete. Oblek totiž spotřebovává zhruba čtyři litry paliva za minutu a ve vzduchu vydrží tři až čtyři minuty, za příznivého počasí až devět minut.

„To je něco, co se snažíme vylepšit, ale je to bohužel nevyhnutelný důsledek létání bez křídel,“ vysvětlil Browning. Zájemci o oblek si mohou vyzkoušet let nejprve ve virtuální realitě, v případě zakoupení jet suitu absolvují bezpečnostní a tréninkový kurz.