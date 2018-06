mif, Novinky

Večerem diváky provází bavič a moderátor Martin Dejdar. „Všechny krásky uvidíte tento večer nejen tady na pódiu, ale také v zákulisí,“ přiblížil průběh slavnostního galavečera Dejdar.

Vzápětí představil odbornou porotu, ve které usedla například i Michaela Habáňová ze Zlína, která se stala vítězkou v loňském ročníku.

O přízeň diváků i odborné poroty soutěží jmenovitě Amálie Sloupenská, Aneta Mitušinová, Nikola Bechyňová, Jana Šišková, Tereza Křivánková, Tereza Havlová, Lea Šteflíčková, Mariana Bečková, Nikola Hemzalová a Lucie Korubová.

Není to poprvé, co bude královna krásy zvolena v Ostravě. Zatímco loni se soutěž vrátila po deseti letech do Brna, do Ostravy se letos vrací po dvou dekádách. Naposledy zde byla korunována Kateřina Stočesová v roce 1998, ještě o devět let dříve také první novodobá Miss Ivana Christová.

Amálie Sloupenská

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Aneta Mitušinová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Nikola Bechyňová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Jana Šišková

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Tereza Křivánková

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Tereza Havlová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Lea Šteflíčková

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Mariana Bečková

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Nikola Hemzalová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Lucie Korubová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma