ČTK

„Je to naprostá pohádka,” říká Alison Preissová z obchodu s domácími mazlíčky Pet Valu v kanadském Ontariu, kde Markleová v roce 2015 Guye adoptovala na umísťovací výstavě místní záchranné zvířecí skupiny. „Byl to pejsek, kterého nikdo nechtěl. Ale teď žije v paláci a honí se s královskou rodinou,” dodala.

Guye zachránila milovnice bíglů



Guyova neuvěřitelná cesta začala poté, co útulek, v němž v USA byl, poslal e-mail Dolores Dohertyové, která vede ontarijskou organizaci Dog’s Dream Rescue (Záchrana psí sen). Ta zachraňuje bígly, kterým v amerických útulcích hrozí utracení, a přepravuje je do Kanady k adopci.

Tentokrát se útulek v Kentucky ptal, jestli by měla zájem o zhruba osmikilového bígla, který se našel v lese. Poté, co strávil v útulku řadu dní marným čekáním, až si ho někdo vybere, ocitl se na seznamu zvířat určených k utracení. „Vždycky odpovím ano,” uvedla Dohertyová. „Nemůžu říct ne. Jsem měkkota.”

Dobrovolníci Guye dopravili do Kanady



Síť dobrovolníků pomohla psíka přepravit na vzdálenost více než 800 kilometrů na kanadské hranice - každý z nich ho vezl hodinu, než ho předal do dalšího čekajícího vozu.

Ještě ani nebyl v Kanadě celý den, když ho Dohertyová vzala na umísťovací výstavu na předměstí Toronta. „Seděl tam s těma velkýma, smutnýma bíglíma očima a vypadal, že je naprosto v depresi. Nedalo se mu odolat,” vzpomíná Dohertyová.

Desítky lidí se přišly podívat na zhruba dvacítku psů nabízených k adopci. Mezi zájemci byla i Meghan Markleová, která tou dobou žila v Torontu, kde točila seriál Kravaťáci. Dohertyová o Kravaťácích nikdy neslyšela - a neznala ani Markleovou.

To, že před sebou má patrně celebritu, Dohertyová pochopila, když Markleovou požádala o možnost navštívit ji doma, aby mohla zkontrolovat, jestli její příbytek splňuje požadavky pro adopci, včetně oplocené zahrádky. Markleová odpověděla, že to nebude problém, ale dodala, že si z bezpečnostních důvodů bude muset předem domluvit schůzku.

Hvězda instagramu

Dohertyová nikdy Guye v jeho novém domově nenavštívila. Místo toho začala sledovat jeho nový život na instagramu, kde s potěšením prohlížela fotografie Guye vykračujícího si po boku Markleové ulicemi Toronta, anebo stuleného vedle ní do klubíčka.

Když se objevily zprávy o zasnoubení Markleové s princem Harrym, těšila se Dohertyová představou, že se jeden z jejích psů dostane do královské rodiny. „Přesahovalo to moje nejdivočejší představy. Není to snad typický příběh o chudákovi, co ke štěstí přišel, když se bígl z Kentucky dostane do paláce?”

Loni v listopadu potvrdil tiskový tajemník prince Harryho, že se Guy přestěhoval do Británie za Markleovou. Její druhý pes Bogart ovšem byl na cestu přes Atlantik příliš starý a zůstal u blízkých přátel Markleové.