mšv, Novinky

Na podivné stvoření se sjeli podívat obyvatelé z okolních vesnic a od pátku si ho fotografují. Zatímco někteří jsou k neidentifikovatelné hroudě víceméně lhostejní, ti pověrčiví ji pokládají za špatné znamení. „Na naši provincii se řítí zemětřesení. Ta hrouda je znamením, že se blíží něco zlého. Prosím, modlete se za nás,“ cituje server Express Tama Malinga.

20ft SEA MONSTER sparks fears of impending disaster as 'bad omen' washes up in Philippines https://t.co/hZ3ULRRW7Y pic.twitter.com/jW2I1MSf4R — Daily Express (@Daily_Express) 12. května 2018

„Když jsme se o tom dozvěděli, bylo to alarmující znamení. Říká se, že když se začnou objevovat tvorové z nejhlubších částí oceánu, stane se něco špatného,“ uvedl další z obyvatel Vincent Dela Pena Badillo. Většina obyvatel je tvarem tvora spíše fascinovaná, protože nikdy nic podobného neviděla. „Byla jsem šokovaná. Děti se bály, že to je mrtvá příšera. Zatím nikdo netuší, o co jde,“ uvedla Imelda Marizová.

20ft SEA MONSTER sparks fears of imminent disaster as 'bad omen' washes up in Philippines https://t.co/hZ3ULRRW7Y #globster pic.twitter.com/56C8wXg75U — Daily Express (@Daily_Express) 12. května 2018

Výzkumníci při odběru vzorků uvedli, že by se mohlo jednat o mrtvou velrybu. To se i později prokázalo, nicméně přesný druh je zatím neznámý. „Poslali jsme vzorky do laboratoře na analýzu DNA. Zbytek necháme spálit, příšerně to smrdí, jako něco z jiné planety,“ uzavřel jeden výzkumník Vox Krusada, který z tvora vzorky sbíral.