Mládě medvěda plavého se v Zoo Hluboká nad Vltavou narodilo 1. ledna letošního roku. Od dubna je k vidění ve venkovním výběhu se svou matkou Gul, kde ho návštěvníci mohou zahlédnout od 9 do 14 hodin.

Mládě medvěda plavého v Zoo Hluboká nad Vltavou začalo prozkoumávat venkovní výběh.

FOTO: Novinky

„Mládě se seznamovalo s výběhem docela dobře, nejdřív vyběhla máma, která to okoukla. Mládě se samozřejmě drží neustále s ní, takže v její blízkosti pořád pobíhá. Poprvé nám venku dokonce nešťastnou náhodou spadlo do bazénu, což pro něj bylo velké překvapení. Od té doby ho k vodě samice nechce moc pouštět, ale jelikož je to takový malý nezbeda, tak tam stejně vždycky vleze,” popsal chovatel šelem Martin Drha.

Hned první den ve výběhu vyzkoušelo mládě medvěda plavého koupel v bazénku.

FOTO: Novinky

Ve výběhu se medvídě učí například hrabat v zemi, což odkoukává od své matky. „Medvídě zůstane v naší zoo dva roky, dokud ho samice neodchová, pak bude putovat jinam, prozatím však není známo kam,” pokračoval Drha.

Medvěd plavý je velmi vzácný a v přírodě kriticky ohrožený. Jde o nejmenší poddruh medvěda hnědého. Jeho přirozeným útočištěm jsou málo přehledné vysokohorské oblasti na území Střední Asie, v západním Himálaji nebo v Indii. V ohrožení je hlavně kvůli lovu pro trofeje a pro tradiční asijské léčitelství. V přírodě žije odhadem 3000 až 5000 jedinců.