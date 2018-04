tcs, Novinky

„Mí kolegové zahlédli smečku psů hyenovitých pohybující se buší a pronásledující různé antilopy. Se svými hosty jsme se přesunuli na západ, aby viděli nějakou akci,“ popsal počátek afrického dobrodružství průvodce Quinton Josop.

Smečku nakonec objevili u malého jezírka. Šelmám se tu podařilo oddělit mladou antilopu od své matky a zahnat ji do úzkých. Voduška však na poslední chvíli skočila do jezírka a postavila se co nejdál od obou břehů. Psi cítili, že kořist je velmi blízko, ale do vody si za voduškou netroufli.

„Myslíme si, že se báli krokodýlů, kteří v těchto vodách dost často číhají,“ uvedl Josop. Psům nezbylo než postávat na břehu a snažit se mládě znervóznit.

Drama nakonec ukončil párek buvolů, před kterými psi hyenovití raději vyklidili pole. Voduška prý ještě notnou dobu stála ve vodě, než se odvážila vyjít na břeh. „Odpoledne pak byla spatřena opět se svou matkou,“ uvedl Josop.

Že se jedná o stejné mládě, usoudili průvodci podle toho, že bylo do půli těla pokryté bahnem.