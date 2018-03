sl, Novinky

Když Subdang ve středu ve svém obývacím pokoji sledoval televizi, uslyšel rázem zpoza zdi divný zvuk. Přiložil proto ke stěně ucho a pozorně poslouchal, aby se ujistil, o co se jedná.

Po chvíli z místa vystrašeně uskočil, neboť uslyšel hlasité zasyčení. Na nic proto nečekal a přivolal profesionálního chytače plazů, který udělal pomocí kladiva ve stěně díru a hada ze skrýše vytáhl.

„Z hada, který je uvězněn ve stěně, strach nemám, ale kdyby se dostal do stropu a v noci na mě skočil, to už by mě asi vystrašilo. Netěší mě, že budu muset dům nyní opravit. Je to ale stále lepší než mít v domě ukrytého hada,“ svěřil se agentuře AP Subdang.

„Bylo to neobvyklé místo pro nalezení hada. Myslím si, že tam vlezl skrz mezeru ve zdi, aby se schoval před deštěm. Měl asi čtyři a půl metru,“ řekl chytač plazů Bang Sem, jenž hada následně vypustil zpět do jeho přirozeného prostředí.