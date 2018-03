Devětapadesátiletý majitel psa byl bezdomovec, který při říjnové pouliční šarvátce utrpěl bodnou ránu. Sanitka ho následně odvezla do nemocnice, tam však četným zraněním podlehl.

Pes podle deníku Independent tehdy vozidlo záchranné služby pronásledoval až k nemocnici, před jejímž vchodem trpělivě čekal na páníčkův návrat. Ten se však bohužel nikdy nekonal.

Finanční ředitel nemocnice Osvaldo Palota Sobrinho uvedl, že pes byl po celou dobu nesmírně krotký, poslušný a tichý a že se nikdy nepokusil vstoupit do budovy.

This loyal dog refuses to stop waiting outside the hospital for his best friend who died 💔 https://t.co/RV0BnkvgWn pic.twitter.com/P5awn3wrvh