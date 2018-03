Části kanálů Prinsengracht a Keizersgracht zamrzly natolik, že dokážou udržet desítky bruslařů z řad domácích obyvatel i turistů. „Je to skvělé. Vidíte svět z úplně jiné perspektivy,“ svěřil se jeden z bruslařů Noldus Reijnders.

The freezing conditions gripping #Europe have produced one unexpected upside: parts of #Amsterdam's canals have frozen over, allowing locals to ice skate on the waterways.

People skate on the ice on the frozen "Prinsengracht" canal in Amsterdam on March 2, 2018.

People skate on the ice on the frozen "Prinsengracht" canal in Amsterdam on March 2, 2018.

Evert Elzinga / AFP

Ve čtvrtek ovšem nebyl led ještě tolik silný a pod dvěma lidmi se prolomil. Nic se jim ale nestalo, pomohli jim kolemjdoucí.

It's really gonna be so cold this week that we might be able to ice skate on the canals this week look at how pretty Amsterdam is

Studená fronta, které se přezdívá Beast from the east neboli bestie z východu má ovšem na svědomí i stovky zrušených letů například ve Velké Británii, Irsku nebo Švýcarsku. Někde kvůli mrazivému počasí nejezdily ani vlaky.

Obzvlášť zaskočeni jsou právě ve Spojeném království, kde je silný mráz a sněžení ne tolik obvyklým úkazem, píše magazín Time.