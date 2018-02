Devětadvacetiletý Luis Perez původem z města Placentia byl v sobotu spolu se svým koněm spatřen na jedné z dálnic nedaleko města Bellflower, které leží jen pár kilometrů jihovýchodně od LA.

Na místo následně přijela policie, která muže, ohrožujícího sebe i zvíře, ihned zadržela. Podle informací policie měl Perez v krvi dvakrát větší množství alkoholu, než je tamní povolená hranice.

Drunk California man arrested, charged with DUI after allegedly riding his horse on the freeway pic.twitter.com/aJImmovDbo — Joel Franco (@OfficialJoelF) 25. února 2018

Při incidentu nebyl naštěstí nikdo zraněn. Koně si odvedla pachatelova matka, která na místo ihned přispěchala. O něco hůř skončil zadržený Perez, na jehož propuštění byla vyčíslena kauce ve výši 50 tisíc dolarů (víc než milión korun).

Yes, you can get arrested for a DUI on horseback! This guy did — after getting drunk at a birthday celebration and taking his horse for a ride on the 91 freeway. https://t.co/Wssz0oPQqZ pic.twitter.com/ex9vKE6COx — 89.3 KPCC (@KPCC) 25. února 2018

Ačkoli byla pro policisty celá situace lehce úsměvná a na svůj Twitter nahráli fotky, na nichž nebohé zvíře smutně zírá na zatčení svého majitele, k příspěvku přidali i vážné varování.

No, you may not ride your horse on the freeway, and certainly not while intoxicated. #CHP pic.twitter.com/IQ09Qgeq4j — CHP Santa Fe Springs (@CHP_SFS) 24. února 2018

„Ne, nemůžete jezdit na koni po dálnici. A už vůbec ne pod vlivem alkoholu. Nevystavujte sebe, svá překrásná zvířata ani nikoho jiného zbytečnému nebezpečí,“ napsali k přiloženým fotkám.