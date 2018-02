O pohřešované fence německého ovčáka jménem Lilah a kříženci Cashovi se Pilling dozvěděl na Facebooku. Ačkoli jejich majitelku neznal a musel ujet asi 150 kilometrů od svého bydliště, ani na chviličku nezaváhal. Nasedl do auta, nabral cestou několik kamarádů a společně se vydali do zrádného terénu národního parku psy hledat.

Psi se majitelce zatoulali během procházky poblíž hory Helvellyn a pohřešovaní byli už dva dny. Pilling si byl dobře vědom toho, že s ohledem na nízké teploty, které ve vysokých nadmořských výškách panovaly, se jedná o hru o čas.

Ačkoli si byl vědom toho, že se psi mohou nacházet kdekoli, tušil, že na východní straně je určitě nikdo nehledal. „Věděl jsem, že východní stranu hory, která je ze všech nejnebezpečnější, nikdo neprozkoumal. Rozhodl jsem se to proto zkusit, ale nevěřil jsem, že tam psy najdu,“ svěřil se Daily Mailu Pilling.

Výprava však asi po hodině a půl cesty v dálce zahlédla dva černé puntíky. Když se podívali dalekohledem, zjistili, že se opravdu jedná o hledané psy. „Byli očividně živí a bdělí. Byl jsem ohromen,“ řekl.

Dvojice psů se však nacházela pod vratkým ledovým převisem, kde se ukrývala před silným větrem, a tak jejich záchrana nebyla vůbec jednoduchá. „Báli jsme se, že převis spadne a psy usmrtí,“ prozradil.

„Vedle převisu jsme vytvořili svah, po kterém jsme se pomocí lan opatrně dostali dolů a psy z místa postupně dostali. Kdyby tam byli ještě nějakou dobu, nepřežili by,“ přiznal Pilling.

