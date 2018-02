„Vypadalo to, že ztratil veškerý cit a nemohl se vůbec pohnout. Museli jsme zavolat záchranku,“ cituje hráčova kamaráda Daily Mail. Když záchranáři přijeli, museli muže položit na nosítka, aby ho vůbec mohli odvézt.

V tu chvíli ještě paralyzovaný muž kamaráda prosil, ať za něj blíže nespecifikovanou hru hlavně dohraje.

Závislost na počítačových hrách u mladých Číňanů roste a stává se společenským problémem. Lidé kvůli hraní zcela ignorují studium, ale i veškerý sociální a rodinný život. Spousta rodičů proto své děti posílá na tábory, které poskytují takzvaný digitální detox - tedy absolutní odříznutí od moderních technologií.

"In 2008, China became the first country to officially declare internet addiction—sometimes called "digital heroin"—a clinical disorder." https://t.co/wypdVHObTb