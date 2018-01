„Je to jediná kráva, která dala přednost divokému pralesu před teplem chléva uprostřed zimy,“ uvedla polská televize TVN 24, podle které jalovice žije se zubry už čtvrt roku. „Vše svědčí o tom, že svoboda ji jde k duhu a domů se vrátit už asi nechce,“ dodala.

New post (Cow walks on wild side with Polish bison) has been published on Buzzort - https://t.co/Wfvi350Evg pic.twitter.com/1cSyhw8E2Z

„Nehladoví. Následuje stádo, které se vyzná v obstarání potravy,“ řekl profesor Rafal Kowalczyk z Polské akademie věd. Zubři také chrání krávu před vlky. „Jsou to přežvýkavci. Není divu, že se spřátelili,“ uvedla Wanda Olechová ze spolku přátel zubrů.

Otázka ale zní, zda přátelství nepřeroste v něco více: tedy v křížence zubra a skotu, zvaného zubroň. Podle Henryka Ordanika, který se o chov zubroňů pokouší už půl století, to nelze vyloučit. Ale vědci z takové možnosti nijak nadšeni nejsou.

New post (Lost cow found months later with herd of bison) has been published on News Live Today - https://t.co/j1TcKDQQGP pic.twitter.com/ymcvWbhtny