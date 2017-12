V Lipsku se každoročně koná jeden z nejhezčích vánočních trhů v celém Německu a pravidelně se na něj sjíždějí lidé nejen z okolí, ale například i ze zahraničí. Patrně i kvůli tomu tam ochránci zákona nenechali vůbec nic náhodě.

Do užšího centra města, kde nyní již vánoční atmosféra propukla naplno, je tak zakázán vjezd osobních automobilů i dodávek bez speciálního povolení. Příjezdové trasy tak blokují mobilní zábrany. A tramvajové pásy hlídají policisté v dodávkách – svá vozidla používají jako „pohyblivou bránu“.

