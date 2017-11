Na poněkud kuriózní situaci upozornili bioložku a doktorandku oxfordské univerzity Sally Le Pageovou její rodiče, kteří poblíž svého domu ve Stradfordu nad Avonou narazili na technika firmy Severn Trent, který se s virgulí v ruce pokouší zjistit, kde se přesně nachází prasklá trubka vodovodního potrubí.

Le Pageová nelenila a zaslala dotaz na využívání proutkařů dalším jedenácti vodárenským společnostem ve Spojeném království. Z dotázaných firem pouze jedna jediná, společnost Wessex Water, odpověděla, že takovýchto metod nepoužívá. Společnost Northern Ireland Water na dotaz neodpověděla. Zbylé podniky, jako na příklad velké společnosti Welsh Water a Scottish Water, senzibily s proutky na svých výplatních páskách připustily.

Co víc, společnost Anglia Water dokonce trvala na efektivnosti využití takovéto metody a pozvala Le Pageovou na demonstraci, která by měla dokázat jejich tvrzení. Zda Le Pageová nabídku přijala zůstává zatím nejasné.

Odborníci společnosti nechápou

„Totální plýtvání peněz,“ sdělila Le Pageová listu Guardian s tím, že by se tím měl zabývat Ofwat, britský úřad pro regulaci vodních služeb. „Nezpůsobuje to žádnou škodu, ale poslat někoho do terénu, aby kolem mával klacíkem, není dobré využití času a financí,“ uvedla rozhořčená bioložka.

Její slova potvrzuje i Christopher Hassall z univerzity v Leedsu. Zabývá se problematikou vodních zdrojů a jejich managementu a proutkařství považuje za špatný vtip. „Pracujeme s vodárenskými společnostmi na zlepšování udržitelnosti zdrojů pitné vody a je frustrující, že se v těchto firmách stále udržují takovéto praktiky,“ řekl Hassall

Senzibilové vodohospodářských společností jdou s dobou a používají měděné proutky.

Le Pageová dodává, že každý trochu lepší vědecký experiment dokáže nesmyslnost proutkařské techniky. „Stejně tak můžete podzemní prameny odhalit dobrým tipem,“ říká Le Pageová a dosavadní studie dávají bioložce za pravdu.

Mluvčí asociace Water UK, která vodárenské firmy sdružuje, se ale brání a namítá, že proutkaři jsou v rozpočtech společností zanedbatelnou položkou. „Společnosti investovaly milióny liber, aby snížily průsak vodovodních potrubí o třetinu od roku 1990. Pár jedinců, kteří proutkaří, na chod společností nemá takový dopad,“ sdělil Guardianu mluvčí.