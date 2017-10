Ukrajinská cukrářka vyrábí zákusky pomocí 3D tiskárny

Co se stane, když se znalosti architekta a designéra spojí s vášní pro sladkosti? Odpověď na tuto otázku dává 28letá Ukrajinka Dinara Kasko z Charkova. Před pěti lety přestala navrhovat domy a pustila se do pečení. Formy na zákusky ale navrhuje pomocí matematických modelů a tiskne je na 3D tiskárně. Výsledné zákusky vypadají spíše jako z galerie umění než jako něco, co se dá jíst.