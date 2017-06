Tak velká mravenčí kolonie, jaká je v Hluboké nad Vltavou není podle tamějších odborníků nikde v Evropě. „Vytvořit vhodné prostředí pro tak různorodé druhy nebylo jednoduché. Mravenci podléhají stresu ze změn a musí si zvykat na nové podmínky. Přesto se nám to podařilo a návštěvníci se mají na co těšit,“ zve do mravenčího hnízda Roman Kössl z hlubocké zoo.

Raritou je největší mravenec světa. „Momentálně jsme jedinou zoo na světě, která má tak velkou kolonii největšího mravence,” uvedl Kössl. V přírodě žijí v tropických deštných lesích jihovýchodní Asie od Thajska a Malajsie, přes Sumatru a Jávu až po Borneo a Filipíny.