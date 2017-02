Alistair Forest se na začátku února vypravil s přáteli na moře a měl to štěstí, že se vybavil kamerou, protože tento zážitek by mu asi jen tak každý neuvěřil. Několik kilometrů od mostu Forth Road jej začal z vody sledovat tuleň a více než kilometr putoval za jeho kajakem.

Skotský inženýr zaostal za svou skupinou a začal tuleně filmovat, když v tom se zvíře rozhodlo k němu nalodit. „Měl jsem z něho samozřejmě trochu nahnáno - záď kajaku šla pod jeho vahou téměř celá pod vodu. Mohl mít kolem 100 kilogramů,“ popisuje Brit zážitek na moři.

„Věděl jsem samozřejmě, že je to divoké zvíře a tak jsem ho nijak nedráždil. Byl krotký a neprojevoval žádnou agresi.“ Zvířeti očividně společnost lidí nevadila. „Už jsem tu viděl spoustu tuleňů, ale nikdy se ke mně žádný z nich tak nepřiblížil,“ dodal Forest.