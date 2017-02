Krátké video nizozemského pořadu Zondag Met Lubach se na internetu objevilo před dvěma týdny a okamžitě se stalo hitem. Jeho autoři si vzali na mušku Trumpův slogan America First (Amerika na prvním místě) a svou zemi novému prezidentovi USA prezentovali jeho vlastní dikcí a stylem tak, aby ho přiměli dodat The Netherlands Second (Nizozemsko na druhém). Netrvalo to dlouho a svou verzi připravilo i Švýcarsko, Německo nebo Dánsko a mnohé další evropské státy.

Tuto středu se přidala i Česká republika. Komentáři ve videu sice chybí typická Trumpova dikce, která v zahraničních verzích přidává na atmosféře, ale i tak se některé narážky opravdu povedly. Stačí zmínit třeba exprezidenta Václava Havla, který měl rád Baracka Obamu, ale teď je mrtvý, takže je to naprostý chudák.

A na rozdíl od ostatních zemí, které chtějí být po Americe druzí, mají Češi vyšší cíl – touží být rovnou první - tedy padesátí první a mít svou hvězdičku na americké vlajce.

V nejbližších týdnech lze očekávat další podobná videa, ostatně už existuje stránka Who Wants To Be Second, sdružující verze ze všech zemí. Původně byla zaměřená jen na Evropu, ale už teď se přidaly i Maroko nebo Namibie. Posuďte sami, které video se vám líbí nejvíce zde.