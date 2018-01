České ekonomice chybějí zaměstnanci už několik let. Donedávna hlásily málo pracovníků zejména výrobní firmy, aktuálně se už nízká nezaměstnanost promítá do každodenního života nemalého počtu obyvatel. Ti pak musejí kvůli snížení nabídky služeb více cestovat a složitěji shánět náhradu.

„Podle odhadů je v současné době v ČR k dispozici 300 tisíc volných pracovních míst. Ekonomové přitom předpovídají pokračující hospodářský růst, což přinese další zhoršení na pracovním trhu. Nepomůže ani navyšování mezd. Zaměstnanci přecházejí za lepší prací, ale nových pracovníků tím nepřibývá,“ poznamenal Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy pro střední a východní Evropu.

Obavy z konkurence

Fluktuace zaměstnanců – tedy časté změny místa – přidělává zaměstnavatelům další starosti. Obávají se, že jim pracovníky přetáhnou konkurenční zaměstnavatelé. Musejí proto přicházet se stejnou nabídkou platu i s dalšími benefity, jinak o své zaměstnance přijdou.

Co bude podle Surky následovat? Některé firmy stále více přemýšlejí o přesunu výroby do jiných zemí. Kde to je možné, nastoupí ve větší míře automatizace částečně nahrazující pracovníky. To už se děje ve velkých halách a skladech.

Michal Rosecký z Vysokého učení technického (VUT) v Brně se nicméně neobává, že by lidé hromadně přicházeli o práci kvůli robotům. [celá zpráva]

V plánu je v současnosti dle Surky také posílení náborů pracovníků ze zahraničí, některé firmy se budou snažit ulovit zpět do pracovního procesu důchodce.

Nedostatek pracovníků se projevuje v mnoha odvětvích. Například státní podnik Lesy ČR chce řešit nedostatek lidí v lesnictví poskytnutím prospěchových stipendií žákům lesnických učilišť. „Stipendium může mladé lidi motivovat, aby se jich v lesnickém oboru vyučilo více než dnes. Získají odbornost a později dobré uplatnění,” řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. [celá zpráva]

I přes zlepšení je v Česku také málo zdravotních sester. [celá zpráva]