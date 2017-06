Třetina mladých lékařů není řádně vedena k atestaci, zjistil průzkum

Třetina mladých lékařů před atestací tvrdí, že je školitel na pracovišti nevede řádně, nemají tak dostatečný dohled nad svou prací. Vyplynulo to z dotazníku České lékařské komory (ČLK), který vyplnily zhruba dvě tisícovky neatestovaných a čerstvě atestovaných lékařů do 35 let. Je to více než pětina této věkové kategorie. ČLK jim proto chce pomoci.