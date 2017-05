Počet podnikatelů mužů celkově od roku 2012 stagnuje, je jich za poslední pětiletku dokonce o 193 méně, avšak počet podnikatelek za stejnou dobu vzrostl o více než 34 tisíc. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), ministerstva průmyslu a společnosti Ženy.

Za rok 2016 už není rozdíl tak velký, přesto je nárůst počtu žen v podnikání vůči mužům téměř dvojnásobný. Přibylo 8942 žen podnikatelek, zatímco mužů jen 4638.

Velký zájem o poskytování služeb

„Zatímco do roku 2010 válcovali muži co do počtu nových živností ženy, v posledních letech je trend přesně opačný,“ shrnuje situaci předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

Největší zájem o podnikání je u žen v oblasti poskytování služeb, následuje prodej vlastních produktů po internetu. „Velký trend a zájem sledujeme ve výrobě potravin dle tradičních domácích receptur,“ doplňuje Eva Čejková Vašková, členka dozorčí rady AMSP ČR a projektu Podnikavá žena.

U mužů je například třetinově zastoupena živnost řemeslná, zatímco u žen je to jen necelých 15 procent.

Počet podnikajících fyzických osob se blíží miliónu

Celkově z pohledu všech aktivních osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dochází k mírnému nárůstu počtu fyzických osob podnikatelů, kterých je nyní 981 tisíc.

Počty právnických osob rostou průběžně, za posledních pět let došlo k nárůstu zhruba o čtvrtinu na 437 tisíc podnikatelských subjektů.

Nejvíce mužů podniká v jihovýchodní oblasti ČR, následuje Praha a oblast severovýchodní. Nejvíce žen podniká v Praze, následuje jihovýchodní a severovýchodní oblast.

Největší celkové nárůsty počtu podnikatelů v posledním roce zaznamenala Praha, rovněž oblast středních Čech a jihovýchodní část republiky. Úbytek žen se v roce 2016 nekonal v žádném regionu.