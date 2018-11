mif, Novinky

Dva či tři roky staré počítače mají zpravidla dostatečně výkonné procesory, které běžného uživatele při práci příliš nezdržují. Tou opravdovou brzdou je nedostatek operační paměti.

Do většiny nových počítačů se proto dnes montují moduly o velikosti alespoň 4 GB, starší ale mohou mít klidně i méně. Nový modul se dá přitom pořídit už za méně než tisíc korun.

Před koupí je nutné ověřit, jaký typ paměti je v notebooku nebo PC používán a zda je na základní desce volný slot po přidání dalšího modulu či zda bude nutné původní paměť nahradit.

Rychlé SSD jednotky

Práci zdržují také pevné disky. I tento problém je ale možné vyřešit pořízením takzvané SSD jednotky. Ta neobsahuje žádné pohyblivé součástky, díky čemuž je proti klasickým diskům daleko rychlejší. To je v praxi znát při otevírání a ukládání souborů, ale i při spouštění počítače.

Vylepšovat jdou samozřejmě i ostatní komponenty počítače, rozdíl je však poznat většinou u specifických činností. Například rychlejší procesor ocení lidé, kteří rádi pracují s videem – stříhání a převody do jiných formátů trvají daleko kratší dobu. Grafickou kartu zase milovníci počítačových her, kteří si chtějí užít maximální detaily a rozlišení.

U většiny notebooků procesor ani grafická karta snadno vyměnit nejde.

Je dobré nezapomínat ani na to, že základem svižného počítače je jeho pravidelné čištění. Řeč přitom není o usazovaném prachu, ale o nepotřebném počítačovém smetí, které se do počítače ukládá při brouzdání po internetu či při otevírání příloh z e-mailů. Takzvané dočasné soubory totiž počítač sám nikdy nemaže.

Celá řada velmi schopných programů je k dispozici zadarmo. Placené alternativy zpravidla mají výhodu v tom, že nabízejí všechny různé funkce na jednom místě, a tak je jejich obsluha jednodušší než v případě více specializovaných programů.

Nvidia GeForce RTX: extrémně realistická grafika

V České republice se v minulých týdnech začaly prodávat grafické karty s jádry Turing od společnosti Nvidia. Jejich hlavní předností je přítomnost tzv. RT jader (ray tracing cores). Právě díky nim přinesou karty zásadní změny v oblasti zobrazení počítačové grafiky, bude mnohem realističtější. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Nové grafické karty s jádry Nvidia RTX dvoutisícové série

FOTO: archív výrobce

Reálnější grafiku nicméně nabídnou pouze hry, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá. Již nyní tak byla potvrzena podpora pro tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider.

Nové grafiky s jádry Turing nabízí společnosti Asus, MSI, Zotac, Pny či například Evga. Všechny podniky si je přitom upraví k obrazu svému. Někteří nabídnou vylepšené chlazení, jiní zase vyšší pracovní tempo, karty totiž budou už z výroby přetaktované. Všechny přednosti se ale pochopitelně negativně promítají do pořizovací ceny.

Klady: bezkonkurenční výkon, zacíleno na hráče

bezkonkurenční výkon, zacíleno na hráče Zápory: vysoká pořizovací cena, celá řada modelů zatím není dostupná

vysoká pořizovací cena, celá řada modelů zatím není dostupná Cena: od 14 000 Kč (RTX 2070); 22 000 Kč (RTX 2080); 32 000 Kč (RTX 20080 Ti)

CCleaner: pryč s počítačovým smetím

Surfování na internetu, práce s textovými dokumenty, ale i prohlížení filmů a poslouchání hudby. Při všech těchto činnostech se na pevný disk ukládají pracovní soubory. A právě ty dokážou počítač neskutečně zpomalit.

CCleaner

FOTO: archív tvůrců

Zatočit s těmito skrytými a nepoužívanými soubory dokáže například program CCleaner. Odstraněním nepotřebných dat můžete kromě rychlejšího chodu Windows získat i několik gigabytů prostoru na pevném disku.

Obsluha aplikace je velice jednoduchá a intuitivní. Kromě odstraňování souborů si program poradí s registrem, konkrétně s nepoužívanými položkami, které v něm zanechávají některé programy. Vyčištění registrů může také výrazně zrychlit chod Windows, před jeho spuštěním doporučujeme udělat zálohu – také to CCleaner dokáže.

Klady: zdarma, velice rychlý

zdarma, velice rychlý Zápory: při nevhodném nastavení může CCleaner smazat i data, která nechcete

při nevhodném nastavení může CCleaner smazat i data, která nechcete Kde stahovat: piriform.com/ccleaner

Auslogics Disk Defrag: zrychlí disk

Po několika měsících práce může být pevný disk daleko pomalejší než na začátku. To je dáno tím, že jednotlivé programy jsou podle volného místa na plotnách disku roztříštěny na fragmenty. Právě proto v sobě operační systém Windows ukrývá funkci defragmentace pevných disků. Ta spojí dohromady co nejdelší bloky souvisejících dat, což umožní jejich rychlejší načítání.

Auslogics Disk Defrag

FOTO: Novinky

Pokud vám ale vestavěný nástroj v operačním systému amerického softwarového giganta nevyhovuje, například kvůli menším možnostem nastavení, je vhodné využít speciální aplikace. Jednou z nich je program Auslogics Disk Defrag. Mezi jeho největší přednosti patří rychlost a přehlednost. Defragmentaci je možné naplánovat na určitý čas nebo nechat běžet automaticky na pozadí. V takovém případě pak aplikace využívá nepotřebný výkon počítače.

Klady: přehlednost aplikace

přehlednost aplikace Zápory: v automatickém režimu je úbytek výkonu poznat

v automatickém režimu je úbytek výkonu poznat Kde stahovat: www.auslogics.com

Kingston Now UV500: rychlost hraje prim

Prakticky každá prodávaná SSD jednotka je rychlejší než většina pevných disků. I mezi SSD jsou ale rozdíly v rychlosti. Kingston Now UV500 patří k těm nejlevnějším, a přitom nabízí zajímavé přenosové rychlosti.

Kingston Now UV500

FOTO: archív výrobce

Zatímco obyčejný pevný disk dokáže číst i zapisovat data rychlostí 110 MB/s, model UV500 čte data rychlostí 520 MB/s a zapisuje rychlostí 320 MB/s. Starší SSD mají klidně i o polovinu horší výsledky než kousek od Kingstonu, naopak dražší SSD mohou být ještě rychlejší – především v otázce zápisu.

Rychlost SSD jde ve srovnání s klasickým HDD poznat už při spouštění Windows i jakýchkoliv programů, stejně jako při kopírování nejrůznějších dat. Práce s SSD je o poznání rychlejší, plynulejší a příjemnější než v případě klasického pevného disku.

Kingston Now UV500 se prodává buď jako samotná SSD jednotka, nebo jako kit se speciálním příslušenstvím pro montáž do počítačů a notebooků. V této variantě balení navíc obsahuje klonovací program pro snadný přenos dat ze starého disku na nový.

Klady: zrychlení PC či notebooku

zrychlení PC či notebooku Zápory: cena SSD ve srovnání s HDD

cena SSD ve srovnání s HDD Cena: 900 Kč (120 GB jen SSD); 1250 Kč (120 GB kit)

IObit Uninstaller: zatočí se zbytečnými programy

Dnešní počítače dovolují uložit stovky a stovky různých programů. Reálně ale uživatelé používají jen zlomek z nich. Problém paradoxně může nastat v případě, kdy se lidé snaží nepotřebné programy z PC odinstalovat. Často po nich zůstávají ve Windows zbytečně složky, odkazy a záznamy v registrech, což může v některých případech výrazně zpomalovat počítač.

IObit Uninstaller

FOTO: archív tvůrců

Vyzrát na tento problém dokáže šikovná aplikace IObit Uninstaller, která odstraní z disku všechna data, která se vážou k programu při mazání. Aby se uživatel v jednotlivých programech vyznal, dokáže je tato aplikace automaticky rozřadit do jednotlivých kategorií. Uživatel tak přesně vidí, jaký program zatěžuje start systému a jaký se například ukrývá ve webovém prohlížeči.

IObit Uninstaller je velmi schopný, přesto jej výrobce nabízí ke stažení zadarmo. Zaplatit si nechá až za pokročilejší verzi, která nabízí řadu pokročilejších funkcí. Za tu případní zájemci zaplatí 500 Kč. Práci nicméně dobře odvede i bezplatná varianta.