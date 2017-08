Nejčastěji nachází navigace uplatnění v automobilech. Zde můžeme v zásadě vybírat ze dvou různých provedení. Vedle přenosných přístrojů, které se jednoduše se stojánkem díky přísavce přilepí na čelní sklo vozu, existují také vestavěné modely.

Ty mají řadu výhod. Zpravidla se ovládají pohodlně pomocí tlačítek na volantu a mají větší displeje a lepší příjem signálu, protože jejich anténa je vyvedena mimo kabinu vozu.

Bohužel daní za tyto přednosti je vysoká pořizovací cena, která je více než desetkrát vyšší ve srovnání s přenosnými navigacemi. Ty se dají pořídit za méně než tisíc korun, zatímco za vestavěné přístroje případní zájemci zaplatí klidně i několik desítek tisíc.

Odolné přístroje

Navigace nicméně nenacházejí uplatnění pouze v automobilech. Stále častěji se s nimi můžeme setkávat také na motorkách, kolech ale zároveň i u pěších výletníků. Ve většině případů jde o speciální modely, které se liší podle toho, na co jsou zaměřené.

Například modely na motocykly jsou vcelku logicky robustnější a vodotěsné. Přístroje na výlety mají zase podrobnější mapové podklady a jsou zpravidla stavěny na výšku, aby se na cestách lépe držely v ruce.

Prakticky každá navigace už ve dnešní době dokáže naplánovat trasu podle určitých kritérií jako nejkratší nebo nejrychlejší trasu či cestu po neplacených úsecích. Pokročilejší navigace ale navíc dokážou pomocí technologie RDS-TMC přijímat informace o aktuální dopravní situaci, případně si je stáhnout z internetu prostřednictvím připojeného mobilu.

Neaktuální mapy

Navigace tedy nemusí sloužit pouze k naplánování trasy do neznámých končin, ale i jako pomocník, který nám na známých cestách ušetří čas.

Hlavním problémem navigací jsou neaktuální mapy. Výrobci je aktualizují zpravidla jen čtyřikrát do roka, tak, jak je sami berou od kartografů. Proto data nemusí být vždy aktuální a například na nové silnici může navigace ukazovat, že auto jede po poli.

Řešením může být také používání on-line navigace v mobilu. Ta zpravidla žádné aktualizace nepotřebuje, protože si mapy stahuje z internetu.

Navitel MS400 Lifetime: cena hraje prim

Jednou z nejlevnějších navigací na trhu je aktuálně Navitel MS400 Lifetime. Pořídit ji je v tuzemských obchodech možné už za méně než tisíc korun. I přes nízkou cenovku se ale přístroj pochlubí řadou pokročilých funkcí.

Navitel MS400 Lifetime

FOTO: archív výrobce

Parkovací asistent například automaticky zobrazuje seznam parkovacích míst v blízkosti cíle. Stejně tak dokáže najít v okolí nejvhodnější benzínovou pumpu, restauraci nebo hotel. Na cestách navíc dokáže za řidiče hlídat maximální povolenou rychlost a upozornit ho, pokud ji překročí. Samozřejmostí jsou i běžné funkce, jako je výpočet nejrychlejší nebo nejekonomičtější trasy. Nechybí ani režim pro chodce.

Navitel MS400 Lifetime se ovládá pomocí pětipalcového dotykového displeje a mapami pokrývá Polsko, Českou republiku, Slovensko, Německo, Ukrajinu, Litva a Bělorusko. Aktualizace map je doživotně zdarma.

Klady: nízká cena

nízká cena Zápory: lacině působící plastová konstrukce

lacině působící plastová konstrukce Cena: 990 Kč

Holux Funtrek 132: parťák pro cyklisty a běžce

Funtrek 132 od společnosti Holux se na první pohled podobá klasické navigaci jen vzdáleně. Jde totiž o speciální model, který je určen pro cyklisty a běžce. Tato netradiční navigace nicméně nabízí řadu dalších funkcí, které sportovci ocení.

Holux Funtrek 132

FOTO: archív výrobce

Na displeji prozradí různé rychlosti, vzdálenosti, spotřebované kalorie, nadmořskou výšku nebo převýšení. Je vybaven všemi funkcemi běžného cyklopočítače, ale navíc má vestavěnou GPS se záznamem trasy a ukazatelem směru a vzdálenosti k zadanému bodu. Přístroj je vybaven podsvíceným displejem s rozlišením 128x128 bodů.

Díky jednoduchému displeji a rozhraní bez zbytečných grafických výstřelků nabízí model Funtrek 132 relativně slušnou výdrž – až 18 hodin při aktivním podsvícení a dokonce až 28 hodin při neaktivním podsvícení. Při návrhu byl brán zřetel na velmi dobrou odolnost proti vodě, která odpovídá standardu IPX6.

Klady: příznivá cena, množství nabízených funkcí

příznivá cena, množství nabízených funkcí Zápory: nezobrazuje klasickou mapu

nezobrazuje klasickou mapu Cena: 4600 Kč

TomTom Rider 400: odolnost především

Navigace TomTom Rider 400 zaujme už na první pohled svou robustní konstrukcí. Přístroj by měl bez problémů přežít i méně šetrné zacházení a drobné pády. Navíc mu v hledání cíle nezabrání ani voda, přesněji tedy déšť.

TomTom Rider 400

FOTO: archív výrobce

V autě poslední zmiňovanou přednost nejspíše neoceníte, ale při jízdě na motorce to je jiná. A právě na jednostopá vozidla přístroj od společnosti TomTom cílí. Není to přitom pouze zvýšená odolnost, která přijde motorkářům vhod.

Zatímco u většiny navigací to standardně není možné, 4,3palcový dotykový displej je možné ovládat i v rukavicích. Model TomTom Rider 400 je navíc vybaven bezdrátovou technologií bluetooth, díky čemuž dokáže hlasové povely přenášet bezdrátově do kompatibilního handsfree v helmě. To však není součástí balení.

Klady: balení obsahuje montážní set pro motocykly

balení obsahuje montážní set pro motocykly Zápory: grafické prostředí navigace působí zastarale

grafické prostředí navigace působí zastarale Cena: 10 700 Kč

Lenovo Yoga Tablet 3: navigovat mohou i tablety

Navigaci v mobilech bere většina lidí dnes za naprostou samozřejmost. Ukázat správnou cestu ale mohou také některé počítačové tablety, jako je například Yoga Tablet 3 od společnosti Lenovo. Používat je u něj možné bezplatné i placené navigace.

Lenovo Yoga Tablet 3

FOTO: archív výrobce

Tento konkrétní model se na navigování hodí nejen díky své velké dotykové obrazovce, která má mimochodem úhlopříčku osm palců a rozlišení 1280 x 800 pixelů. Výhodou je i zabudovaný stojánek, který má v sobě navíc i očko, tablet je tak možné v autě snadno zavěsit.

Vyzdvihnout si zaslouží také technologie AnyPen. Díky ní je možné ovládat dotykovou obrazovku tabletu prakticky čímkoliv. To se může v autě hodit, pokud například po ruce nemáte nic jiného než propisku či tužku.

Pro úplnost dodejme, že pracovní tempo zařízení určuje procesor Qualcomm Snapdragon Quad Core APQ8009, jehož čtyři jádra jsou taktována na 1,3 GHz. K dispozici je dále 1 GB operační paměti.