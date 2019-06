mif, Novinky

Mobilní systém od Applu s pořadovým číslem 13 má zcela nový vzhled. Vyzdvihnout si zaslouží především tmavý či chcete-li temný režim, po kterém uživatelé volali dlouhá léta. Ten nepůsobí tak agresivně a je daleko příjemnější pro oči, na rozdíl od celé řady konkurenčních řešení.

Praktické je také to, že temný režim je sjednocen napříč celou platformou. U jiných systémů se totiž stává, že některé aplikace jsou sice zbarveny do tmavých odstínů, ale jiné jsou zase světlé. Aktivovat tmavý režim bude možné přímo z ovládacího centra.

Celkový redesign se týká také jednotlivých aplikací. Například utilita Fotoaparát nabízí nyní intuitivnější ovládání, především tedy co se týče nastavení správné expozice. Fotky přidávají nové filtry, efekty a nabízení vylepšenou editaci. Praktické je také to, že pořízené momentky a videa si je možné vyfiltrovat podle dnů, měsíců či let.

Změnou vzhledu prošla také aplikace Připomínky, kterou přitom dlouhá léta nechával Apple ležet ladem. Jednotlivé poznámky jsou nyní přehlednější, k dispozici je kategorizace úkolů či možnost přidávat k jednotlivým poznámkám fotografie.

Chytřejší Siri

Připomínky jsou navíc v iOS 13 lépe napojeny na virtuální asistentku Siri. Ta dovede například při psaní zpráv automaticky rozeznat poznámku a přidat ji do aplikace Připomínky.

Právě Siri se týká celá řada dalších změn. Virtuální asistentka od Applu je nyní chytřejší a zní více přirozeně, obzvlášť pokud odpovídá na složitější dotazy. Siri navíc dovede sama vytvářet a pracovat s naprogramovanými zkratkami, což by mělo celou interakci s virtuální asistentkou více zpříjemnit.

Mapy, které jsou nedílnou součástí operačního systému iOS již několik let, nabídnou propracovanější grafiku a celkově lepší mapové podklady.

Apple zapracoval také na zapojení iPhonů a iPodů do celého ekosystému s logem nakousnutého jablka. Pokud například máte chytrý reproduktor HomePod, můžete přímo do něj snadno posílat ze svého telefonu nejen hudbu, ale také podcasty či telefonní hovory. V případě sluchátek AirPods zase může Siri nově předčítat došlé zprávy. Jak si ale virtuální asistentka poradí s češtinou, není zatím jasné.

Potěší nicméně možnost připojit hned dvoje sluchátka AirPods k jednomu telefonu. To se hodí například v situaci, kdy chcete na jednom jablečném smartphonu sledovat film ve dvou.

MeMoji, rychlost a zabezpečení

Novinkou jsou v iOS 13 také MeMoji. Jde v podstatě o možnost vytváření vlastních kreslených avatarů, podle zástupců amerického počítačového gigantu je k dispozici až miliarda různých kombinací. Z MeMoji je možné vytvořit vlastní sadu samolepek, které lze následně používat například ve zprávách.

Důraz byl v nové verzi mobilního operačního systému od Applu kladen také na celkovou optimalizaci a bezpečnost. Vylepšeno bylo například formátování textu v aplikaci Pošta, odesílání souborů mezi zařízeními či práce s externími úložišti.

Celkově by měl být iOS 13 proti předchozí generaci až dvakrát rychlejší, ale přitom zabere v úložišti telefonu méně místa. Údajně se také téměř o třetinu zrychlilo rozpoznávání obličeje prostřednictvím Face ID.

Pro iPady nebude

Nový iOS 13 bude k dispozici pro nejnovější generaci iPodu Touch, a pochopitelně také pro chytré telefony iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6S a iPhone 6S Plus.

Jak již bylo uvedeno výše, tablety s logem nakousnutého jablka novou verzi iOS nedostanou. Místo toho budou využívat úplně nový operační systém iPad OS, který si detailně představíme ještě v samostatném článku.

Oba systémy nicméně budou prozatím k dispozici výhradně pro vývojáře. Verze pro běžné uživatele vyjde již tradičně v září, kdy se patrně dočkáme také nové generace iPhonů.

