Za unikátní mobilní aplikací, která nese velmi trefný název Man on the Curtain (Muž na zácloně), stojí mladá japonská společnost Leopalace 21.

V praxi funguje program velmi jednoduše. Nahrajete si ho do chytrého telefonu, načež se přístroj připojí ke speciálnímu mobilnímu projektoru. Ten pak začne promítat stíny pohybujícího se muže na závěs.

Stíny jsou vytvářeny díky programu v chytrém telefonu a projektoru.

Urostle vyhlížející stín se po místnosti prochází s baseballovou pálkou, procvičuje bojové sporty, případně se převléká nebo dělá jiné rutinní úkony.

Tvůrci věří, že pohybující se postava v místnosti odradí nezvané návštěvníky od toho, aby se vůbec pokoušeli dostat do obydlí. Primárně celý systém má sloužit pro Japonky, které žijí samy.

Zástupci společnosti Leopalace 21 se však netají tím, že v praxi může mít aplikace daleko širší uplatnění. Využít by celý systém mohli také lidé například při dovolených, kdy by jim stínový strážce pomáhal odhánět zloděje od jejich obydlí.

Kritici vidí v aplikaci riziko



V Japonsku se nicméně objevili již kritici celého systému. Podle nich stín naopak dělá z osamocených žen snadnou kořist – a to platí také o obydlích, které by měla nová aplikace chránit.

Případní útočníci si totiž mohou relativně snadno nastudovat, jaké všechny stínové hry aplikace bude obsahovat. A pak podobné výjevy na záclonách pro ně mohou představovat nápovědu k tomu, že je žena doma sama. Případně, že je obydlí zcela prázdné. Pak už jim nic nebrání v tom jít celou situaci prozkoumat.

To je i jeden z hlavních důvodů, proč tvůrci ze společnosti Leopalace 21 zatím s vydáním finální aplikace vyčkávají. Program Man on the Curtain bude podle nich vydán teprve až ve chvíli, kdy bude obsahovat dostatek rozmanitých videí, uvedla agentura Reuters.

Ukázka aplikace Man on the Curtain v praxi

