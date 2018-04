rim, Novinky

Není žádným tajemstvím, že antiviry zatěžují výkon počítačových sestav i notebooků. Poznat je to především u pomalejších strojů. U nich se při hledání nezvaných návštěvníků dokáže procesor pěkně zapotit, a to i v případě, že má celý stroj k dispozici dostatek operační paměti.

V konečném důsledku to nejvíce pociťuje samotný uživatel, který kvůli skenování hrozeb musí snášet citelně pomalejší odezvu celého operačního systému. Na tento problém se snaží myslet i samotní tvůrci antivirových programů, kteří záměrně plánují kontroly disku až na dobu, kdy stroj nebude využíván. To se ale ne vždycky podaří, neboť celá řada uživatelů počítač na noc vypíná, a to je právě doba, na kdy bývají kontroly zpravidla plánovány.

Grafické karty nebudou zbytečně zevlovat



S řešením tohoto problému nyní přišla společnost Intel. Inženýři tohoto podniku totiž v praxi dokázali uplatnit hardwarovou akceleraci antiviru pomocí grafické karty. Tato na první pohled složitá technologie, která dostala název Advanced Memory Scanning, ve skutečnosti funguje velmi jednoduše.

Už dříve totiž byly grafické karty využívány například pro hardwarovou akceleraci při přehrávání videa. V praxi byl tedy výpočetní výkon grafiky využit k tomu, aby video mohlo běžet ve vyšším rozlišení a při vyšších detailech, a to aniž by se nadmíru vytěžoval samotný procesor.

A velmi podobnou techniku nyní chtějí pracovníci Intelu využít v praxi také u antivirových programů. Díky zapojení výpočetního výkonu grafických karet, které zpravidla při brouzdání po webu nebo při kancelářské práci nejsou vůbec využity, nebude zbytečně vytěžován procesor. A většina hardwarových nároků se přenese právě na grafiky.

S využitím technologie Advanced Memory Scanning tak budou antivirové programy schopny skenovat disky i v případě, že uživatel bude na počítači pracovat, a přitom ho nebudou nijak omezovat.

První bude Microsoft



Intel na nové technologii už nějakou dobu spolupracuje přímo s tvůrci antivirů. Prvním bezpečnostním programem, který bude novinku podporovat, tak bude Windows Defender od společnosti Microsoft, respektive jeho štít Advanced Threat Protection, který běží na pozadí operačního systému.

Technologie Advanced Memory Scanning má být nicméně otevřená, což jinými slovy znamená, že ji bude moci využít jakýkoliv výrobce. V dohledné době tak takovéto vylepšení nabídnou pravděpodobně také další antivirové programy.