ČTK

Jak vyplývá z dokumentů předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), firma vydá 36 miliónů akcií za cenu od 16 do 18 dolarů. Pokud by se prodaly všechny akcie při horní hranici stanoveného pásma, nabídka IPO by firmě vynesla 648 miliónů dolarů.

Kromě toho koupí 5,9 miliónu akcií za uvedenou cenu americká technologická společnost Salesforce.com. Dropbox uvedl, že prostředky použije na "zvýšení kapitalizace a finanční flexibility" a také na úhradu 172,8 miliónu dolarů věřitelům.

Jedna z největších firem světa pro online služby zálohování dokumentů, fotografií či videozáznamů vznikla před 11 lety v San Francisku. Za tu dobu nashromáždila ztráty za více než jednu miliardu dolarů. Jen za loňský rok prodělala 112 miliónů dolarů a měla tržby 1,1 miliardy.

Dropbox uvádí, že ve 180 zemích má zhruba 500 miliónů registrovaných uživatelů, většina jich ale za služby neplatí. Jen kolem 11 miliónů uživatelů platí za prémiovou verzi služby a podnik se snaží podíl těchto klientů výrazně zvýšit. To podle analytiků nebude snadné, vzhledem ke konkurenci, která v tomto segmentu trhu panuje.