Jedná se o tzv. chatbota, robota, který píše na internetové diskusi (chatu) a působí dojmem, jako by za počítačem seděl skutečný člověk.

Jak vše funguje? Nejdříve organizace umístila falešné inzeráty na internetové stránky, kde se nabízí sex za peníze. Když zájemce na takový inzerát odpoví a začne si s domnělou prostitutkou psát, ve skutečnosti mu odpovídá počítačový program. „Je mi patnáct, je to pro tebe v pohodě?“ dotáže se zákazníka (legální věk pro způsobilost k pohlavnímu styku je ve většině amerických států 16 let, někde i 18).

Když zájemce odpoví, že je to v pořádku, na displeji se mu namísto další odpovědi „prostitutky“ objeví informace: „Platit za sex je nelegální a může oběti dlouhodobě ublížit.“ „Je to šok pro někoho, kdo si myslí, že je naprosto anonymní,“ říká Robert Beiser, ředitel organizace Seattle against Slavery (Seattle proti otroctví).

Počítačový program už využívá i tamní prokuratura – zájemce o placený sex s nezletilou robot varuje, že se dopouštějí nezákonného jednání. „Když umístíme falešný inzerát na internet, za dvě hodiny přijde 250 odpovědí od zákazníků,“ říká prokurátor Val Richey pro bbc.com. Nezbývá než doufat, že po konverzaci s robotem lidé od svého počínání rychle upustí.

Internet zaplaví armáda chatbotů

O tom, že budoucnost patří podobným systémům umělé inteligence, se rozhovořili již loni zástupci společnosti Microsoft na vývojářské konferenci Build. [celá zpráva]

Americký softwarový gigant věří, že právě v takovýchto chatbotech je budoucnost internetu a že si podobnou umělou inteligenci dříve či později pořídí prakticky jakákoli firma. Právě proto zástupci amerického softwarového gigantu představili balík nástrojů zvaný Cortana Intelligence Suite, který by měl umožnit inteligentní chatovací roboty vytvářet.

Aniž by se uživatel nebo obsluha restaurace museli o něco starat, stroje se samy dohodnou

Například restaurace nebo hotely jimi vybaví své webové stránky, aby chatboti mohli podávat relevantní informace všem zákazníkům a nebylo kvůli tomu potřeba zaměstnávat další lidi. Ve svých vizích jde ale Microsoft ještě dál, na konferenci Build tak bylo vidět řešení, kdy spolu chatboti komunikují sami mezi sebou.

Aniž by se uživatel nebo obsluha restaurace museli o něco starat, stroje se samy dohodnou – jeden rezervuje stůl v restauraci, druhý pak uživateli sdělí, v kolik bude jeho večeře připravena. I když to zní jako sci-fi, v ukázkách to vypadalo velmi působivě a přirozeně.

Microsoft věří, že podobné systémy se stanou běžnými v dohledné době a že podobní chatboti doslova zaplaví internet.