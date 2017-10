Kempf prozradil, že inzerenti mu nabízeli desítky miliónů eur za reklamu v populárním přehrávači. Prezident neziskové organizace VideoLAN však tyto nabídky odmítl s tím, že má nějakou morálku.

Finally the last talk of the morning about #VLC news and improvements. #vdd13 pic.twitter.com/Ie9RWv0dAM — VideoLAN (@videolan) August 31, 2013

Jean-Babtiste Kempf, hlavní vývojář a prezident neziskové organizace VideoLAN

Peníze inzerentů by přitom při vývoji VLC jistě přišly vhod. Jak sám Kempf přiznal v odpovědích uživatelům Redditu, nebylo to s jeho vývojem vždy snadné. V letech 2006 až 2012 trávil programováním VLC veškerý svůj volný čas a přinášelo mu to jen zlomek toho, co by si mohl vydělat, kdyby místo toho pracoval pro Facebook nebo YouTube.

Nyní je situace mnohem růžovější. Vývoji VLC se věnuje více lidí a Kempfovi tak programování zabere již jen pět až šest hodin denně.

Plány do budoucna

S tím souvisely i další dotazy, kdy se uživatelé ptali, na co se ve VLC můžeme těšit do budoucna. Ve verzi 4.0 by se měla objevit multimediální knihovna pro filmy a hudbu, která bude automaticky prohledávat zvolené adresáře a multimediální soubory bude řadit podle meta tagů, což by mělo usnadnit i její prohledávání.

Podle Kempfa by měla vypadat a fungovat jako mix iTunes a Foobaru2000. VLC se však neuzavírá ani před dalšími nejnovějšími trendy a do budoucna by se mělo více zaměřit na HDR, 4K, 360° video a virtuální realitu.