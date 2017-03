Visty čeká stejný osud jako Windows XP. Už za měsíc

Za měsíc ukončí společnost Microsoft podporu pro operační systém Windows Vista. To jinými slovy znamená, že pro tuto letitou platformu již nebudou vycházet žádné aktualizace, a to ani ty bezpečnostní. Uživatelé by se tak s ohledem na možná rizika měli začít používat jiný systém.