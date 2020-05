Podmínky aukce pro sítě 5G jsou diskriminační, protestují operátoři

"S ohledem na uvedené porušení zákonných povinností ČTÚ, nedodržování směrnic EU a pravidel státní podpory trváme na tom, aby ČTÚ návrh podmínek zrušil, podstatně přepracoval a znovu otevřel veřejnou konzultaci," uvedli zástupci T-Mobilu.

Podle Barbory Havelkové z tiskového oddělení ČTÚ regulátor dnes začal zkoumat jednotlivé připomínky došlé v rámci veřejné konzultace a bude je vyhodnocovat i v kontextu ostatních. "Není tedy možné se k nim v tak krátké době bez řádného prostudování vyjádřit. Nicméně to, že stávající mobilní operátor napadá podmínky na podporu konkurence, není překvapující," podotkla.

Regulátor by měl podle Vodafonu na základě zkušeností s epidemií koronaviru zohlednit nový cíl, a to zajistit mobilní sítě s dostatečnou kapacitou, spolehlivostí a odolností. Úřad by měl také k podmínkám doplnit podkladový dokument obsahující do budoucna zaměřené posouzení zohledňující hospodářskou soutěž na trhu mobilních služeb, které poskytne vyhodnocení a odůvodnění, jaký rozsah povinnosti je v nadcházejícím výběrovém řízení přiměřený a jaký rozsah přiměřený není.

Povinnost národního roamingu v návrhu operátoři považují za příliš rozsáhlou a neproporcionální. Pokud bude uložena, měla by se podle nich vztahovat pouze na subjekty, které v této aukci získají přístup ke kmitočtům v pásmu 700 MHz, a ne na firmy, které získaly kmitočty v minulých aukcích nebo jež získají kmitočty pouze v pásmu 3400-3600 MHz. Měla by také vyžadovat vyšší počáteční pokrytí území vlastní sítí, a to alespoň 20 procent místo deseti. Měla by také platit na omezenou dobu a neobsahovat cenovou regulaci.

Povinnost velkoobchodní nabídky by měla být podle firem stejná jako v předchozí aukci pro zachování kontinuity metodiky a neměla by být rozšířena na tzv. light virtuální operátory.

Spektrální limit pro stávající operátory v pásmu 3400-3800 MHz by měl být podle O2 i ostatních firem navýšen, aby všem účastníkům aukce bylo umožněno získat spektrum o rozsahu minimálně 80 MHz až 100 MHz namísto 60 MHz. To by umožnilo poskytnout rychlost nad jeden Gbit/s. Firmy zároveň navrhly, aby úřad nevyčleňoval 40 MHz mimo aukci pro průmyslové sítě, které by pak využívalo jen omezené množství průmyslových firem pro své potřeby.

Podmínky jsou nastaveny nepřiměřeně

Podmínky pokrytí v pásmu 700 MHz jsou podle některých firem nastaveny nepřiměřeně. Měly by být na úrovni 95 procent zastavěných ploch katastrálního území každého města nad 50 000 obyvatel a 95 procent obyvatel každého okresu České republiky.

Návrh již dříve kritizovala Asociace provozovatelů mobilních sítí. Podle posudku právní kanceláře Squire Patton Boggs pro asociaci podmínky mohou být v rozporu s evropským právem a představovat nepovolenou podporu. "Podmínky aukce, zejména v části tzv. národního roamingu, se jeví jako deformující trh a mohou představovat nedovolenou veřejnou podporu," uvedla partnerka kanceláře Hana Gawlasová.

O kmitočty má vedle stávajících operátorů zájem například společnost Nordic Telecom nebo nově energetická firma ČEZ. Spekulovalo se i o Sazka Mobilu. ČTÚ pod vedením nové předsedkyně Hany Továrkové nechal původní podmínky aukce na začátku letošního roku přepracovat, aby měla aukce větší šanci přilákat nové operátory, a zvýšit tak konkurenci na trhu.

Revoluce jménem 5G

5G změní úplně všechno – a půjde o mnohem dramatičtější změny než ty, které si spojujeme s nástupem bezdrátových technologií. Standard 5G totiž nebude sloužit pouze pro připojení počítačů a mobilů k internetu. Využívat jej budou i chytré přístroje, které se postupně zabydlují v tuzemských domácnostech.

Nová generace mobilního internetu najde uplatnění například v dopravě, virtuální realitě, sportu, ale také v oblasti zdraví – o nejrůznější technické vychytávky, které sledují zdraví svého majitele a následně data zasílají přímo lékaři, nebyla na výstavišti nouze.

Stejně tak se k 5G sítím budou připojovat chytré pračky a ledničky, ale například také autonomní automobily – pro jejich rozvoj je rychlé a stabilní připojení k internetu na cestách klíčové.