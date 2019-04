mif, Novinky

Huawei i Samsung zahájí prodeje skládacích smartphonů s ohebnými displeji v horizontu několika měsíců, oba přístroje tedy budou dostupné ještě letos.

Přestože Sharp má prototyp již hotový, do masové výroby se zatím nehrne. Patrně čeká na to, jaký bude zájem ze strany uživatelů. To je vcelku logické, neboť cenovky ohebných telefonů se mají šplhat až nad hranici 50 000 Kč. A právě vysoká pořizovací cena by mohla úspěch nové technologie zhatit.

Koncept od společnosti Sharp, který zatím ještě ani nemá jméno, je tedy hudbou budoucnosti. Přesto si zaslouží pozornost, neboť k celé problematice skládacích smartphonů přistupuje úplně jinak než konkurenční přístroje.

Ty se snaží spojit to nejlepší ze světa chytrých telefonů a počítačových tabletů. Sharp takové ambice nemá, jeho zařízení je plnokrevným mobilem, jak upozornil server OLED-Info. Skládací konstrukce má u novinky sloužit především k redukci rozměrů při přenášení a zároveň také k ochraně displeje.

Dotykový panel je zde pouze jeden a složením se celý schová, během přenášení tedy nehrozí v žádném případě jeho poškození. A to ani v případech, kdy telefon nedopatřením vypadne z kapsy na zem.

Je nicméně nutné zdůraznit, že konceptů je více. Jedna varianta zveřejněná na náčrtcích počítá například s tím, že i po ohybu zůstane úzká část displeje viditelná, aby měl uživatel přehled o aktuálním čase a důležitých notifikacích.

Kdy a případně která verze se bude nakonec vyrábět, není zatím jasné.

Jak vypadá skládací smartphone pod taktovkou společnosti Huawei, se dozvíte v našem dřívějším článku. Finální verze v podání Samsungu je pak k dispozici zde.

