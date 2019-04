mif, Novinky

Smartphone Power Max P18K si odbyl premiéru už na veletrhu MWC ve španělské Barceloně. Tehdy jej tam prezentovala společnost Energizer jako smartphone s nejdelší výdrží na světě.

O tom, zda se tento prototyp bude skutečně vyrábět, měl rozhodnout zájem zákazníků. Telefon se objevil na crowdfundingovém serveru IndieGoGo, který nápadití jedinci využívají k vybrání finančních prostředků pro rozjetí masové výroby. Nakonec od celého projektu ale dala společnost Energizer ruce pryč.

Přispělo jen deset lidí

Zájem je prakticky nulový. Kampaň na vybrání peněz běží již 14 dní a přispělo pouze deset lidí částkou 8177 dolarů (185 360 Kč). Tvůrci přitom chtěli vybrat alespoň 1,2 milionu dolarů, tedy v přepočtu více než 27 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že do konce kampaně zbývají už jen dva týdny, je velmi nepravděpodobné, že by se peníze podařilo vybrat. Milionový sen se tak již takřka jistě rozplynul, nic totiž nenasvědčuje tomu, že by se podařilo požadovanou částku vybrat.

Power Max P18K Pop

FOTO: archív výrobce

Nezájem lidí je nicméně vcelku pochopitelný, neboť při pohledu na nové zařízení se chce říci, že s designem si vůbec nikdo hlavu nelámal. Bezkonkurenčně jde totiž o nejtlustší telefon za poslední dekádu. V pase má 18 mm, je tedy větší než dva na sobě položené chytré telefony.

Tloušťka modelu Power Max P18K Pop se může srovnávat spíše s notebookem – většina aktuálně nabízených kusů má totiž v pase méně než dva centimetry.

Největší baterie na trhu

A proč je vlastně tato novinka tak baculatá? Je to dáno především rekordní baterií s kapacitou 18 000 mAh. Díky tomu by měl přístroj od společnosti Energizer nabídnout pětkrát až šestkrát delší výdrž než konkurenční modely, vydržet bez nabíječky celý pracovní týden – nebo dovolenou na horách – tedy není žádný problém.

Displej modelu Power Max P18K Pop láká na úhlopříčku 6,2 palce a rozlišení 2280 x 1080 obrazových bodů. Vepředu je výsuvný duální fotoaparát, vzadu pak trojitá optika. Srdcem telefonu je osmijádrový procesor Mediatek Helio P70 taktovaný na 2 GHz. Stroj dostal do vínku dále 6 GB operační paměti a 128 GB, nechybí ani slot pro paměťové karty.