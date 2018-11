ČTK

Podle průzkumu, do kterého se zapojilo 2000 uživatelů mobilního telefonu, se každému pátému dotázanému podařilo poškodit displej už během prvního měsíce od pořízení nového mobilu.

Z těchto nešťastných uživatelů mobilních telefonů ho pětina poškodila, když se snažila pořídit si selfie, a každý čtvrtý rozbil obrazovku telefonu během párty či večerní návštěvy baru.

Museli vyměnit celý telefon

Jeden z deseti nešťastnou náhodou upustil mobil do záchodu, zatímco stejné procento si na něj sedlo, když ho měli v zadní kapse kalhot. Čtyři z deseti rozbili displej tak zle, že museli vyměnit celý telefon, jiní zaplatili za výměnu skla. Dvanáct procent Britů si naopak nechává displej s prasklinou – a raději přiznávají, že jsou nemotorní.

K dalším poškozením skla displeje může dojít, když se telefon dostane na dno batohu, tašky nebo plné kabelky, a další nemalou skupinu tvoří ti, kdo mobil odložili na sedadlo automobilu, a pak si na něj sedli oni sami, nebo někdo jiný ve voze.

Jako další důvody rozbití monitoru uvedli dospělí dotázaní v průzkumu, který provedl internetový server OnePoll.com, že jim telefon upustily děti, anebo jim vypadl z pouzdra během cvičení. Objevila se také vysvětlení: "Zkoušel/a jsem psát jednou rukou", "mrštil/a jsem s ním ve vzteku o zem či zeď", anebo "upadl mi ve vaně".

Řešit opravu?

Třetina dotázaných uvedla, že pokud by někdy měli prasklou obrazovku telefonu, nechali by ji tak, než aby museli řešit opravu. Těm, kdo se rozhodnou, že poškozený monitor mít nechtějí, trvá řešení tohoto problému průměrně tři měsíce.

Dotázaní také uvedli, že jsou ochotní zaplatit za opravu nejméně dvakrát, než se rozhodnou koupit si úplně nový telefon. Čtrnáct procent by neuvažovalo o výměně displeje, dokud na něm není tolik prasklin a škrábanců, že je těžké číst obsah na monitoru. A třetina by s opravou čekala, dokud by velká prasklina nenarušila celkový vzhled mobilního telefonu.