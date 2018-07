ort, Novinky

Používat protáhlé displeje u chytrých telefonů je v poslední době velmi moderní. A není se čemu divit, výrobci jsou díky nim schopni nabídnout větší úhlopříčku dotykové plochy při zachování kompaktnějších rozměrů.

To je případ novinky zvané Xperia XA2 Plus, protáhlý displej s poměrem stran 18:9 nabízí úhlopříčku šest palců a rozlišení Full HD+, tedy 2160 x 1080 obrazových bodů. Proti modelu Xperia XA2 Ultra novinka nabízí navíc také hliníkový kryt místo plastového, měl by tedy být odolnější.

Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XA2 Plus

Výkon by měl být prakticky totožný jako u modelu Xperia XA2 Ultra. Pracovní tempo totiž budou určovat prakticky totožné součástky, konkrétně bude novinka vybavena osmijádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 630. Ten je doplněn 4 GB operační paměti, data a aplikace se ukládají na 32 nebo 64GB interní paměť, kterou je možné rozšířit pomocí micro SD slotu.

Telefon je vybaven čtečkou otisků prstů a dvěma fotoaparáty. Ten hlavní na zadní straně má rozlišení 23 MPx, ten na přední pak 8 MPx. Akumulátor nabídne kapacitu 3580 mAh a podporuje rychlé nabíjení Quick Charge 3.0.

Na pultech obchodů by se Xperia XA2 Plus měla objevit ještě během letních prázdnin, konkrétně v srpnu. Cena pro tuzemský trh však zatím nebyla stanovena.

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Ultra

