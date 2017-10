V tuzemských obchodech se začal model LG G6 nabízet na přelomu dubna a května. Tehdy si jej případní zájemci mohli pořídit za baťovskou cenu 19 990 Kč. Už v průběhu ledních prázdnin však cenovka spadla až k hranici 16 000 Kč.

S příchodem října se cena propadla ještě citelně hlouběji. Aktuálně je totiž možné někdejší vlajkovou loď od LG zakoupit podle Zboží.cz už za 10 500 Kč. Tedy téměř o polovinu levněji ve srovnání se startem prodeje.

LG G6

FOTO: archív výrobce

LG G6

FOTO: archív výrobce

Za danou cenu je přitom výbava tohoto přístroje poměrně lákavá. LG G6 staví na čtyřjádrovém procesoru Snapdragon 821. U něj udávají dvě jádra pracovní tempo při 2,4 GHz a další dvě při hodnotě okolo 2 GHz. Výkonem si polepšil i grafický čip Adreno, u něj se takt zvýšil z 624 MHz na 650 MHz. Přístroj má k dispozici 4GB operační paměť a úložný prostor s kapacitou až 64 GB.

Nejen uvnitř přístroje se vylepšovalo, například konstrukce nabízí citelně vyšší odolnost. Splňuje totiž certifikaci IP68, novinka tak může být ponořena do hloubky až dvou metrů po dobu 30 minut. Navíc se přístroj chlubí také armádním standardem MIL-STD 810G. To znamená, že by měl přístroj bez újmy obstát i při pádech z výšky na zem, stejně jako ve velmi prašném prostředí.

Velkou předností modelu LG G6 je i použitý displej. Dotykový panel s úhlopříčkou 5,7 palce je totiž velmi širokoúhlý, má poměr stran 18:9. Rozlišení je pak 2880 x 1440 obrazových bodů. Z další výbavy se sluší vyzdvihnout dvojitý objektiv na zadní straně přístroje, stejně jako čtečku paměťových karet. Vše mimochodem pracuje pod operačním systémem Android 7.

LG G6

FOTO: archív výrobce