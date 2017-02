Takřka přesně před rokem si LG odbylo premiéru na MWC s vůbec prvním komerčně dostupným modulárním smartphonem na světě. Model G5 měl začít psát úplně novou kapitolu mobilního světa. Model G5 měl začít psát úplně novou kapitolu mobilního světa. Jenže po necelém roce se ukazuje, že šlo spíše o slepou uličku.

Modulární elektronika staví na principu výměny. Když uživateli nějaký hardwarový díl v jeho přístroji nevyhovuje, jednoduše jej vymění za jiný, lepší. Přesně tak fungoval i loňský top model G5. Jenže uživatelé o něj neměli v uplynulých měsících příliš valný zájem, kvůli čemuž se výrobce odhodlal tak trochu k radikálnímu kroku.

Moduly končí

Modulární smartphony vedení podniku zcela zavrhlo a u novinky zvané G6 se místo vymýšlení nových technologií soustředí hlavně na to, co lidé skutečně využijí. „Loňský rok byl pro nás cennou lekcí. Proto jsme se letos rozhodli udělat všechno jinak. Na první místo stavíme zájem a touhy našich zákazníků,“ prohlásil na tiskové konferenci zástupce výrobce.

LG G6 staví na čtyřjádrovém procesoru Snapdragon 821. U něj budou dvě jádra udávat pracovní tempo při 2,4 GHz a další dvě při hodnotě okolo 2 GHz. Výkonem si polepšil i grafický čip Adreno, u něj se takt zvýšil z 624 MHz na 650 MHz. To by se mělo pozitivně projevit především při hraní her. Přístroj má k dispozici 4GB operační paměť a úložný prostor s kapacitou až 64 GB.

Vysoká odolnost



Nejen uvnitř přístroje se vylepšovalo, například konstrukce nabízí citelně vyšší odolnost. Splňuje totiž certifikaci IP68, novinka tak může být ponořena do hloubky až dvou metrů po dobu 30 minut. Navíc se přístroj chlubí také armádním standardem MIL-STD 810G. To znamená, že by měl přístroj bez újmy obstát i při pádech z výšky na zem, stejně jako ve velmi prašném prostředí.

Velkou předností modelu LG G6 je i použitý displej. Dotykový panel s úhlopříčkou 5,7 palce je totiž velmi širokoúhlý, má poměr stran 18:9. Rozlišení je pak 2880 x 1440 obrazových bodů. Z další výbavy se sluší vyzdvihnout dvojitý objektiv na zadní straně přístroje, stejně jako čtečku paměťových karet. Vše mimochodem pracuje pod operačním systémem Android 7.

Kdy se novinka od společnosti LG objeví na pultech obchodů, není zatím známo. Otazník visí také nad její pořizovací cenou.

