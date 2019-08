Moderní smartphony dovedou se snímky v noci kouzlit

Čipy se ale v průběhu let značně vyvinuly, a tak se obrazová kvalita citelně zlepšila. Na co již nestačí fyzika, to navíc dohání výrobci softwarově. Dovedou upravit kontrast a další světelné aspekty scény tak, aby se co možná nejvíce vyrovnala momentkám pořízeným nějakým kvalitním fotoaparátem.