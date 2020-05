Solitaire naučil lidi pracovat s myší. Už před 30 lety

Jak vzít nějaký objekt a přetáhnout jej na jiné místo? V devadesátých letech to naučil lidi právě Solitaire, ve kterém museli vzít jednu kartu a přemístit ji jinam.

„V současnosti je hra lokalizována do 65 jazyků a je k dispozici na více než 200 trzích, a to včetně Antarktidy,“ zdůraznil Jensen. Solitaire je mimochodem lokalizován i do češtiny a je součástí Windows 10.