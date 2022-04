Malá herní studia ohrožuje pirátství

„Měli jsme finanční kampaň na HitHitu a slíbili přispěvatelům, že jim za příspěvek pošleme kopii hry. Bohužel se stalo to, že jeden z přispěvatelů tu svou kopii zveřejnil na internetu,“ popsal Právu hlavní vývojář Poldy 7 Petr Svoboda.

Proti internetovým pirátům se dá podle Svobody bránit jen málo způsoby. „Můžeme se bránit tak, že na hru nasadíme protipirátskou ochranu, která je ale poměrně drahá. Nějakou ochranu jsme tam měli, ale ta nebyla tolik kvalitní,“ řekl Svoboda. Dodal, že pokud se neprodá dostatek oficiálních kopií, vývojáři budou muset s vývojem her skončit.

Bránit se soudně je podle vývojáře zbytečné. „To je hrozně těžké, znáte české soudy, táhlo by se to roky, navíc ani neznáme pravou identitu toho, kdo to zveřejnil,“ upozornil Svoboda.