Dárek na poslední chvíli: herní kupóny a služby

Náročnost her je rok od roku vyšší. Tvůrci totiž přinášejí detailnější a propracovanější grafiku, která si žádá pořádnou dávku výkonu. Hráči kvůli tomu musí v nemalé míře sahat pravidelně každých pár let do svých peněženek. Přítrž se tomu v posledních letech snaží udělat výrobci prostřednictvím cloudu.

Cloud by se dal popsat jako globální síť vzdálených serverů, které fungují jako jeden ekosystém. V praxi to znamená, že se uživatel připojí ke vzdáleným serverům, jejichž výkon je následně využíván k samotnému hraní. Pomalá sestava v domácnosti pak slouží v podstatě jen k zobrazení toho, co se děje na serverech v prostředí internetu.

Jediné, co je pro takové hraní třeba, je rychlé internetové připojení, potřeba je rychlost alespoň 30 Mbit/s. Tvůrci si za přístup ke svým serverům účtují částky v rozmezí 100 až 500 Kč měsíčně. Některé služby fungují dokonce i zadarmo, i když s jistými omezeními.

I placené služby jsou ale ve výsledku daleko levnější, než když si budeme každé dva roky pořizovat výkonný herní počítač za desítky tisíc korun.