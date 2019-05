Solitaire patří mezi světovou elitu, dostal se do herní síně slávy

Společnost Microsoft může slavit. Karetní hra Solitaire byla totiž vybrána do Světové síně slávy, ve které se pravidelně objevují ty nejhodnotnější tituly na světě. Velmi populární hříčka, která je nedílnou součástí operačního systému Windows, se tak zařadila po bok slavných her, jako jsou Doom, Tetris, World of Warcraft či Halo: Combat Evolved.