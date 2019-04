ČTK

"Na skutečně jednotném digitálním trhu by evropští spotřebitelé měli mít právo kupovat a přehrávat videohry dle svého výběru bez ohledu na to, kde v EU žijí. Nemělo by jim být bráněno v nákupech v rámci členských států za nejlepší dostupnou cenu," uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Společnost Valve, která je vlastníkem největší distribuční platformy pro hry na osobních počítačích, a producentské firmy Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media a ZeniMax mají nyní prostor pro reakci na předběžné zjištění EK.

Podle EK zmíněné firmy uzavíraly bilaterální dohody s cílem bránit spotřebitelům v koupi a použití videoher získaných mimo stát, kde žijí.

V rozporu s pravidly unie se Valve a pět vydavatelů videoher dohodli na omezování přeshraničního prodeje prostřednictvím aktivačních klíčů, a to včetně takzvaných pasivních prodejů, tedy prodejů generovaných reklamou nebo propagací v médiích nebo na internetu, v několika členských zemích: České republice, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Slovensku a v některých případech Rumunsku.

Společnosti Bandai Namco, Focus Home, Koch Media a ZeniMax porušily pravidla EU začleněním restrikcí do smluv s distributory, uvedla EK.