Dráček Spyro se vrací ve skvěle přepracované Reignited Trilogy

Je to něco přes rok, kdy v létě 2017 vyšla výborná předělávka původních tří dílů Crashe Bandicoota. Svého času byl jeho rivalem právě dráček Spyro, který se své předělávky dočkal tento rok. Zdali i on obstál po více než dvaceti letech herního vývoje, jsme se vydali zkoumat i my.