mif, Novinky

Změnit se to rozhodla společnost Valve, která stojí za pravděpodobně nejpopulárnějším herním klientem Steam. Prostřednictvím něj je možné hry kupovat, stahovat a zároveň i hrát.

Doposud byl však systému Linux Steam zapovězen, což tvůrci v minulém týdnu změnili. Vydali testovací verzi aplikace Steam Play, která zpřístupňuje některé tituly také na bezplatné alternativě operačního systému Windows.

Zatím jen pár her



Mezi aktuálně podporované tituly na Linuxu patří Doom, Final Fantasy VI, Into The Breach, NieR: Automata, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl a Star Wars: Battlefront 2. Tvůrci ze společnosti Valve se nicméně nechali slyšet, že další tituly budou postupně přibývat.

Pro herní tvůrce byly totiž zveřejněny softwarové balíky, které jim dovolí hru snadno přenést z operačního systému Windows do prostředí Linuxu. Je tedy nejspíše jen otázka času, kdy přibydou další zajímavé tituly.

Zástupci společnosti Valve přislíbili, že hry na Linuxu budou nabízet všechny přednosti jako na Windows. Nebude tedy chybět podpora pro Steamworks a OpenVR či kompatibilita s Direct3D grafikou.

Microsoft drží většinu



Přestože má v současnosti Linux milióny příznivců po celém světě, je nutné zmínit, že jeho celosvětový podíl na trhu s operačními systémy tvoří jen zhruba dvě procenta.

Dominantní postavení si již přinejmenším dvě dekády drží konkurenční Microsoft se svými Windows. Jejich různé verze jsou nainstalovány na 90 % počítačů.

Zda těmito kartami nějak zamíchá dostupnost her pro Linux, ukáže až čas.