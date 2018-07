Pokémon Go Fest se konal v Chicagu již loni. Vzhledem k tomu, že skončil naprostým fiaskem, neočekávala se letos velká účast. Opak se stal ale nakonec pravdou.

Lovit roztodivné japonské příšerky se nakonec vydalo již zmiňovaných 21 000 lidí. Nejde přitom pouze o obyvatele Chicaga, celá řada fanoušků přijela i z jiných koutů USA a další dokonce i ze zahraničí – především tedy z Asie.

It's Pokemon Go Fest take 2 this weekend in Chicago. After last year's big fiasco, find out what changes have been made plus all the other info you need to know before you go, in our "Ultimate Guide" to the #Pokemon Go fest. #pokemongo https://t.co/2HiVld8Dnl