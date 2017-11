Cuphead nenabízí tak srdceryvný příběh jako například Ori and the Blind Forest. Dva bratři zaprodali duši ďáblu, ale mají šanci vykoupit se zpět. Stačí posbírat duše ďáblových dlužníků. Hráč se tak pohybuje po krásně animované mapě a chodí od jedné úrovně ke druhé, které otestují trpělivost.

Ukázka ze hry Cuphead

FOTO: archív tvůrců

Titul je totiž vážně těžký. Zároveň ale učí hráče pamatovat si jednotlivé vzorce soubojů s bossy nebo průchody úrovněmi. Ti, kteří vyrůstali například na legendární Contře nebo Metal Slugu, ale nebudou mít s hrou skoro žádný problém. Pro ty méně trpělivé je zde lehčí úroveň obtížnosti. Ta ale hráčům zamkne některé z finálních protivníků.

A že tu hráči najdou protivníky opravdu bizarní. Taková cukrářka, která má nespočet fází, dokáže doopravdy potrápit. O moc jednodušší pro hráče není ani například záludný pirát s hodně divokou lodí. Reflexy hráčů ale procvičí i jednotlivé úrovně. Například jedna v zábavním parku, kde je hráč chvíli na podlaze a chvíli na stropě.

Ukázka ze hry Cuphead

FOTO: archív tvůrců

Žánrově se Cuphead řadí do kategorie tzv. Run n Gun (běž a střílej pozn. red.). Prim tu hrají souboje s různými bossy a hopsání po platformách tu hráči moc nenajdou. Hlavní je pořád střílet a uhýbat nepřátelským projektilům. Proto má titul vážně dobře vyladěné ovládání a reakční doba hlavního hrdiny je téměř bez prodlevy.

Během hraní nalézá hlavní hrdina mince, které následně investuje do různých vylepšení. Lze si tak vybírat z různých zbraní, větších životů nebo kouřové bomby, díky které je lehčí vyhnout se projektilům nesoucím smrt. Rozhodně se vyplatí investovat do zbraní. Obzvlášť do tzv. bumerangových střel, které se během recenzování osvědčily nejvíce.

Ukázka ze hry Cuphead

FOTO: archív tvůrců

Vývojáři ze studia Studio MDHR, kteří mají pouze tři členy, se zde vážně překonali. Celý styl hry, všechny ty efekty a bizarní protivníci fungují dohromady naprosto skvěle. Po audiovizuální stránce tak nelze titulu absolutně nic vyčíst.

Cuphead se vývojářům jednoduše povedl a to čekání rozhodně stálo za to. Pro milovníky těžších dvourozměrných titulů je to sázka na jistotu, která zabere zhruba necelých deset hodin. Rozhodně to však přes svůj vizuál není hra pro děti či hráče začátečníky.

Cuphead vyšel na osobní počítače a herní konzoli Xbox One.

HODNOCENÍ: 9/10