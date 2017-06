Generální ředitel zábavní divize SIEA Shawn Layden přivítal účastníky jak na místě konference, tak i diváky na internetu a místo zbytečných řečí nechal mluvit hry. Že jich na konferenci PlayStationu bylo. Všechny znovu uchvátil nový God of War v čele s protagonistou Kratosem a jeho synem.

Ukázka ze hry God of War

Hráčům se znovu ukázal akční zombie titul Days Gone, který z nové ukázky vypadá mnohem lépe. Atmosférou připomíná perfektní The Last of Us, ale s hordami nemrtvých zombie. Své řekla i ukázka ze samostatného příběhu k dobrodružné sérii Uncharted s podtitulem The Lost Legacy.

Ukázka ze hry Days Gone

Ukázka ze hry Uncharted: The Lost Legacy

Fanoušci komiksů, a hlavně pavoučího sympaťáka Spider-Mana konečně dostali delší ukázku z nové hry Spider-Man, práce vývojářů ze studia Insomniac Games. Ti stojí například i za skvělou sérií Ratchet and Clank, ale také za zábavným titulem Sunset Overdrive.

Ukázka ze hry Spider-Man

Studio Quantic Dream ukázalo androidí revoluci Detroit: Become Human. Hráči budou mít opět spoustu voleb a podle těch se bude odvíjet příběh v tomto futuristickém světě. Už se jen modlit, aby tento jejich nový počin nedopadl jako Beyond: Two Souls.

Ukázka ze hry Detroit: Become Human

Díky partnerství Sony s vydavatelem Activision se na konferenci ukázalo i hodně očekávané pokračování Destiny [celá zpráva] a také nové Call of Duty. Destiny se zaměřilo na ukázku hlavního nepřítele z druhého dějství, Dominuse Ghaula, zatímco Call of Duty bylo o ochutnávce on-line režimu.

Ukázka ze hry Destiny 2

Ukázka ze hry Call of Duty: WW2

Za překvapení by se dalo určitě označit oznámení nového titulu ze série Monster Hunter s podtitulem World. Ten se opět zaměřuje na lov obřích a působivých monster v otevřeném světě.

Upoutávka na hru Monster Hunter: World

Co si ale určitě vysloužilo několik slz radosti a nadšení, bylo oznámení přepracované verze dnes již legendárního titulu Shadow of the Colossus. Ten poprvé vyšel na konzoli PlayStation 2 a následně v lehké HD verzi pro konzoli PlayStation 3. Nyní ale dostává obří péči od japonského studia Sony i od mistrů v předělávkách – Bluepoint Games.

Ukázka ze hry Shadow of the Colossus

Sony splnilo svá slova, když říkalo, že letošní konference bude více o hraní, méně o kecání. Shawn Layden se tak ukázal na začátku a poté až na konci konference. Mimo tyto velké hry se hráči dočkali také nové interaktivní hry od tvůrců Until Dawn zvané Hidden Agenda. Včetně toho bylo oznámeni několik titulů pro virtuální brýle od Sony – PSVR.

Upoutávka na hru God of War

FOTO: archív tvůrců